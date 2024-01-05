İngiltere'de Viktorya dönemi hastalığı dirildi

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:24

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:24

İngiltere'de doktorlar, ülkede uyuz vakalarındaki artış konusunda uyarıda bulunurken, bir doktor durumun 'mutlak bir kabus' olduğunu söyledi.

Oldukça bulaşıcı olan bu cilt enfeksiyonunun yakın cilt teması yoluyla yayıldığı ve kaşıntılı bir döküntüyle sonuçlandığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) göre, uyuzun belirtilerinin 'özellikle geceleri yoğun kaşıntı' ve 'kabarık döküntü veya lekeler' olduğunu açıkladı.

Döküntünün genellikle baş ve boyun dışında tüm vücuda yayıldığı, genellikle parmak aralarındaki deriyi, bileklerin etrafını, kolların altını ve bel, kasık ve alt kısımları etkilediği kaydedildi. Ciddi ya da tehlikeli bir durum olmadığı, ancak rahatsız edici olabileceği ve yayılmasını önlemek için mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiği belirtildi.

Doktorlar, Guardian'a yaptıkları açıklamada, hammadde maliyetlerinin artması, Ukrayna'da devam eden savaş ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle şu anda İngiltere'de iki tedavi seçeneği olan permetrin ve malathion kıtlığı yaşandığı konusunda uyardı.

Tüm bu faktörlerin, doktorların durumu yeterince hızlı tedavi edemediği ve uyuzun yayılmasına neden olduğu anlamına geldiği ifade edilirken, sağlık görevlileri, bakım evlerinde ve üniversite yurtlarında salgınların artmakta olduğu uyarısında bulundu.

"HERKES YENİDEN ENFEKTE OLABİLİR"



İngiliz Dermatologlar Birliği Başkanı Prof Mabs Chowdhury, şöyle konuştu:

"Uyuz tedavilerindeki eksiklik acilen daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Halk sağlığı açısından hesaplanması pek de karmaşık olmayan uyuz hastalığı kolayca yayılır ve insanlar tedavi edilmezse yayılmaya devam eder. Ne yazık ki, tedavi eksikliklerinin sonuçlarını görmezden gelmek kolay olmaktadır. Uyuz vakalarının takibi çok sınırlıdır ve insanlar genellikle bu konuda konuşmaktan utanmaktadır. Uyuzun bakım evlerinde, üniversite yurtlarında ve diğer ortak yaşam tesislerinde yayılması büyük bir endişe kaynağıdır. Bu durum tedaviyi çok daha zor hale getirmektedir. Bir kişi bile tam olarak tedavi edilmezse, herkes yeniden enfekte olabilir. Sosyal bakım alanındaki zorluklar ve tedavi eksiklikleri göz önüne alındığında, halk sağlığı kurumlarının bakım tesislerindeki salgınlar için plan yapması gerekmektedir."

İngiliz Dermatologlar Derneği ve Guardian tarafından gerçekleştirilen bir anket, dokuz bölge temsilcisinden sekizinin 2023 yılında kendi bölgelerinde uyuz hastalığında bir artış gördüğünü ve dokuzundan yedisinin tedavi sıkıntısı yaşadığını bildirdiğini ortaya koydu.

Guardian'a konuşan bir doktor, "Bulunabilirliğin olmaması muhtemelen enfeksiyonun daha fazla yayılmasına yol açıyor, bu da yine daha fazla skabetik tedavi gerektiriyor ve talep üzerindeki baskıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.