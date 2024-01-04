İngiltere'ye çağrı yaptı: Falkland Adaları'nı iade edin

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:06

Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin hükümeti ve halkı, Malvinas Adaları’nın yasadışı işgalinden 191 yıl sonra, Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandviç Adaları ile etrafındaki deniz alanları üzerindeki meşru ve ayrılmaz egemenlik haklarını yeniden teyit ediyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Arjantin Hükümeti, bu egemenlik anlaşmazlığına çözüm bulmak amacıyla ilgili Genel Kurul kararlarının hükümleri uyarınca ikili müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor” dendi.

Sputnik'in aktardığına göre, Arjantin Hükümeti’nin, Falkland Adaları anlaşmazlığına rağmen, İngiltere’yle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda “olgun ilişkiler” sürdürmek istediği kaydedildi.

Daha önce Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, seçim kampanyası sırasında, Falkland Adaları’nı iade etme ve diplomatik yollarla iadesi için çeşitli seçenekleri değerlendirme sözünü vermişti. İngiltere, adaların iadesini müzakere etme niyetinde olmadığını açıklamıştı. Falkland sakinleri, İngiltere’ye bağlık kalmakta ısrar ediyor.