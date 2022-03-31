İngiltere'de yoksullaşma: 'Yiyecek dağıtımı kuyrukları günden güne uzuyor'

31 Mart 2022 Perşembe, 07:30

BBC Gıda Bankası yöneticisi Angela Dogget son iki ayda kuyrukların farkedilir şekilde uzadığını söylüyor

İngiltere'nin Kent bölgesinde Aylesham'da ihtiyacı olanlara temel gıda maddeleri dağıtan BeChange Gıda Bankası'nın yöneticisi Angela Dogget, sabahları deponun kapısını açtığında tanıdık yüzler görmeye alışkın. Fakat son zamanlarda düzenli olarak yiyecek yardımı almaya gelenlerin sayısının arttığını ve kuyrukların uzadığını anlatıyor.

"Son iki ay içerisinde normalde dört ya da beş kişinin biriktiği kuyrukların 25-30 kişiye kadar çıktığını söyleyebilirim. Bunlar evli çocuk sahibi gençler, yaşlılar ve çalışan insanlar. Her hafta bir önceki hafta görmediğim insanları görmeye başlıyorum."

"Daha uzaktan, köyün dışından gelenler de oluyor. Aile üyeleri ve komşuları için de endişe eden ve onlar için de yardım alanlar var."

Angela tek bir örnek değil. Açlık tehlikesiyle yüzyüze insanlara yardım amacıyla oluşturulmuş yardım kuruluşları ve tabandaki toplum örgütlenmeleri, hizmetlerine talebin arttığını söylüyorlar.

Birleşik Krallık çapında açlıkla mücadele eden binlerce örgütlenmeye ve gönüllü gruba yiyecek dağıtımı yapan FareShare adlı kuruluş tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçları da bu izlenimleri doğruluyor.

Araştırmaya katılan 1200 yerel gruptan yüzde 90'ı, fiyat artışlarının çalışmalarını etkilediğini söylüyor.

FareShare, elinde artmakta olan ihtiyacı karşılamaya yeterli gıda malzemesi bulunmadığını söylüyor.

Bu nedenle de ülke çapında gıda sektöründeki şirketlerden daha fazla gıda bağışı almayı hedefleyen yeni bir kampanya başlatıyor.

BBC Süpermarketler satılmayan ama kullanılabilir fazla gıda ürünlerini FareShare'e bağışlıyor, kuruluş da ülke çapında binlerce yerel örgütlenmeye aktarıyor

FareShare'in Kent bölgesi dağıtım bölümünde yönetici olan Emma White "Bundan bir ya da bir buçuk yıl önce, (bu bölgede) haftada 1500 kasa yiyecek dağıtıyorduk, şimdi 3 bin kasa dağıtıyoruz" diyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BU SAYININ DA İKİ MİSLİNE ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

FareShare'in Birleşik Krallık çapında yani İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da toplam 30 bölgesel dağıtım deposu var. Gönüllülerden oluşan özel üniformalı ekipler, çok büyük miktarlarda satılmamış ya da ihtiyaç fazlası gıda maddesini süpermarketler veya imalatçılardan topluyor ve paketliyor. Ayrıca doğrudan perakende satış dükkanlarından da daha küçük miktarlarda gıda bağışları toplanıyor.

Bunların çoğu beslenme değeri olan ve yenebilir tazelikte ama kullanılmazlarsa çöpe gidecek, ziyan olacak yiyecekler.

Yardım kuruluşu FareShare bu yolla Birleşik Krallık çapında, her hafta bir milyonu aşkın insanın beslendiğini tahmin ediyor.

Kendisi de bir gönüllü olan FareShare bölge yöneticisi Emma White "Evsizlerin kaldığı barınma evleri, okullara dağıtılan kahvaltılıklar ya da gıda bankaları. Ülkenin dört bir yanında farklı topluluklara hizmet ediyoruz" diyor.

FareShare'in araştırmasına katılan gıda dağıtım örgütlenmelerinin yüzde 75'i, gıda yardımı talebinde artış gördüklerini söylüyor. Bu kuruluşlara başvuranların yüzde 65'i gıda fiyatlarındaki artışın, yüzde 52'si ise yükselen elektrik ve doğal gaz fiatlarının etkisinden söz ediyor.

BBC Alison Trevellion BeChange projesinden aldığı iki torba yiyecek sayesinde 10 sterlin tasarruf ettiğini söylüyor

Başta sözü geçen Kent bölgesindeki BeChange gıda projesindeki gönüllüler haftada bir gıda stokluyorlar ve yiyecekleri geniş bir salonda gelenlerin alabileceği şekilde tezgahların üzerine yerleştiriyorlar.

55 yaşındaki Alison Trevellion her Cuma günü BeChange'in önünde kapıların açılmasını bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğa girenlerden biri.

"Harika sebzeler oluyor, onlardan çorba yapıyorum bir kaç gün gidiyor. Sonra taze meyve de alıyorum. Buraya gelmekten utanıp sıkılmamak gerekiyor. Herkes için verilen bir hizmet" diyor.

BBC

Alison Trevellion BeChange'e son iki aydır gidiyor ve geçim zorlaştığı için çok işine yaradığını söylüyor.

"Belki de şanslıyım. Yarı-zamanlı çalışıyorum, sosyal yardım alıyorum. Ama doğalgaz ve elektrik faturalarının ne kadar arttığını düşününce hala kaygılanıyorum. Bu hükümetin gerçek dünyada yaşamadığını düşünüyorum. İsterdim ki bir ay benim ücretimle onlar geçinsin ben de onlarınkiyle. Çünkü onlar asla böyle kuyruklara girmez."

Alison her şeye rağmen yaşamını bir şekilde sürdürdüğünü ama gelecek için kaygılanmadan edemediğini de ekliyor.

"Geceleri yatınca düşünmeye başlıyorum. Kafamı oğuşturmaktan şurada bir tutam saçım döküldü çünkü olacaklardan çok endişeliyim."

Küçük BeChange gıda bankasında çalışan gönüllüler de artan kaygıları hissediyor.

Gıda Bankası'nın yöneticisi Angela Dogget "Gerçekten şoke edici bir durum çünkü her türlü insan geliyor. Bunun bir sonu yok. Herşeyin daha kötüleşeceğini biz de biliyoruz, onlar da biliyor" diyor.