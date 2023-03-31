İngiltere'de yüksek ses tartışması sonrası at nalı ile öldürdü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:51

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:07

Taşınabilir hoparlör ile müzik dinleyen 24 yaşındaki Thomas Parker, yükses ses sebebiyle tartıştığı 42 yaşındaki Kirkpatrick Virgo tarafından öldürüldü.

Sonu Thomas Parker'ın öldürülmesiyle biten tartışma, kardeşi Craig'in, Virgo'nun arkadaşlarından birine müziğin sesini kısmasını söylemesiyle başladı.

Mail Online'da yer alan habere göre, iki grubun tartışmasını görevli olmayan polis memurları sonlandırdı ancak Virgo, Parker kardeşleri trenden indikten sonra takip etti.

İngiltere'nin Reading kentindeki tren istasyonunda Parker kardeşleri takip eden Virgo, Thomas'ın başına at nalı ile vurarak ölümüne sebep oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in maçı sonrası evine giderken Thomas'ı öldüren Virgo, olay sonrası kaçmaya çalıştı ancak Thomas'ın kardeşi Craig tarafından yakalandı.

Reading Kraliyet Mahkmesi'nde görülen duruşma, 3 saat 49 dakika sürdü ve dört çocuk babası Virgo'ya 21 yıl 123 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, Virgo'nun, alkollü araç kullanmak gibi suçlardan daha önce beş kez hüküm giydiğini ve bir başka olayda da üzerinde uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Thomas'ın babası Steven, oğlunun ölümüne ilişkin "Tom'a sarılmak, onu eve götürmek, nazikçe sarsmak ve uyanmasını söylemek istedik" açıklamasında bulundu.