İngiltere'den serbest ticaret antlaşması kararı: 'Türkiye dahil diğer ülkelerle de...'

İngiltere'nin yeni hükümeti Türkiye ve diğer ortakları ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:53
İngiltere'den serbest ticaret antlaşması kararı: 'Türkiye dahil diğer ülkelerle de...'
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İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret antlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin ana hedeflerinden biri haline getirmişti. Starmer'ın İşçi Partisi 14 yılın ardından 4 Temmuz'daki seçimleri kazanarak iktidar olmuş, seçim döneminde ticaret antlaşması müzakereleri durdurulmuştu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada "Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere'nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır" denildi.

Ticaret Bakanlığı yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

İngiltere'nin bu dört ülke ile halihazırda serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İngiltere'nin 2020'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından geçerlik kazanan bu antlaşmalar AB döneminde yapılan anlaşmalarla aynı şartlara sahipler. İngiltere anlaşmaların güncellenmesi için önceki hükümetler döneminde müzakereler yürütüyordu.


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