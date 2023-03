Rus Milletvekili Gurulyov, İngiltere'nin 'yeryüzünden silinmesi' çağrısı yaptı

Rus Milletvekili Andrey Gurulyov, katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Gurulyov, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşında "ana kışkırtıcı" olduğunu savunarak, "yeryüzünden silinmesi" çağrısında bulundu.

Gurulyov, "Yapılacak ilk şey İngiltere'yi yıkmak, yeryüzünden silmek. Aslında bundan sonra her şey bitmiş olacak. Her şey bitecek, çünkü asıl piç olan Britanya ve onun efendisi olarak su birikintisinin arkasındaki ABD" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki "ana kışkırtıcının" İngiltere olduğunu savunan Gurulyov, "Britanya'yı kritik bir yenilgiye uğrattığımızda aslında tüm savaş bitmiş olacak. İşte o zaman Putin'in ve Xi Jinping'in söylediklerini dinlemeye başlayacaklar. Er ya da geç bu noktaya gelinecek ve muhtemelen bu şekilde sona erecek" diye konuştu.

Attention, Great Britain!



Russian propagandists see the UK as the "main instigator" and want to end the war by "inflicting a critical defeat on Britain" pic.twitter.com/2e8P5Hciar