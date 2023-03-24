Rus Milletvekili Gurulyov, İngiltere'nin 'yeryüzünden silinmesi' çağrısı yaptı

Ukrayna'yı ve müttefiklerini sık sık eleştiren Rus Milletvekili Andrey Gurulyov, Avrupa'daki "ana kışkırtıcının" İngiltere olduğunu savunarak, "yeryüzünden silinmesi" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:30
Rus Milletvekili Gurulyov, İngiltere'nin 'yeryüzünden silinmesi' çağrısı yaptı
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Rus Milletvekili Andrey Gurulyov, katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Gurulyov, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşında "ana kışkırtıcı" olduğunu savunarak, "yeryüzünden silinmesi" çağrısında bulundu.

Gurulyov, "Yapılacak ilk şey İngiltere'yi yıkmak, yeryüzünden silmek. Aslında bundan sonra her şey bitmiş olacak. Her şey bitecek, çünkü asıl piç olan Britanya ve onun efendisi olarak su birikintisinin arkasındaki ABD" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki "ana kışkırtıcının" İngiltere olduğunu savunan Gurulyov, "Britanya'yı kritik bir yenilgiye uğrattığımızda aslında tüm savaş bitmiş olacak. İşte o zaman Putin'in ve Xi Jinping'in söylediklerini dinlemeye başlayacaklar. Er ya da geç bu noktaya gelinecek ve muhtemelen bu şekilde sona erecek" diye konuştu.

 

Gurulyov'un ifadeleri, Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanı Anton Gerashchenko tarafından Twitter'da İngilizce altyazılı olarak yayınlanan bir televizyon programının parçası olarak paylaşıldı.

Gerashchenko, "Dikkat, Büyük Britanya! Rus propagandacılar İngiltere'yi 'ana kışkırtıcı' olarak görüyor ve savaşı 'İngiltere'yi kritik bir yenilgiye uğratarak' bitirmek istiyorlar" şeklinde tweet atarak, videonun bir kısmını paylaştı.


ABD Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya Ukrayna ingiltere

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