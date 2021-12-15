İngiltere'den Afrika ülkelerini 'kırmızı' seyahat listesinden çıkarma kararı
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Omicron varyantının endişeye yol açmasının ardından seyahat kısıtlaması getirilen 11 Afrika ülkesinin, kırmızı listeden çıkarılacağını bildirdi.
Bakan Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'ye denizaşırı ülkelerden gelen herkes için test önlemlerinin devam edeceğini belirterek, bugün 11 Afrika ülkesinin kırmızı listeden çıkarılacağını duyurdu.
Shapps, "Her zaman olduğu gibi, tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç olması durumunda yeni kısıtlamalar getirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
AFRİKA'YA SEYAHAT YASAKLARI
Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin hemen ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
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