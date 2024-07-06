İsrail ordusu, Gazze'de emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:03
İsrail ordusu, Gazze'de emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin eş-Şakuş bölgesinde Gazze Şeridi'nde Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı emniyet aracını hedef aldı.

Saldırı sonucu 6 polis hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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