İngiltere'den 'işgal' açıklaması: 'Putin kararlı'
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Ukrayna'yı işgale kararlı olduğunu söyledi. Wallace, 'Tüm göstergeler, Rus kuvvetlerinin artan sayı ve hazırlığına işaret ediyor' dedi.
Wallace, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bölgesel güvenliği savunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
ASKER ORANINA DİKKAT ÇEKTİ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, "ülkesinin Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığına dair güvence" aldığına işaret eden Wallace, ancak Rusya'nın muharebe gücünün yüzde 65'i Ukrayna sınırında toplandığı için "Gerçeklerin farkında olmalıyız." diye konuştu.
İngiliz Bakan Wallace, "Tüm göstergeler Rus kuvvetlerinin artan sayı ve hazırlığına işaret ediyor." dedi.
'GÜÇLÜ ENDİŞE NEDENİMİZ VAR'
Ortak askeri tatbikatlar tamamlandığında, Rus birliklerinin Belarus'tan çekileceği yönündeki taahhüdün de yerine getirilmediğine dikkati çeken Wallace, "Tatbikat şimdi ikinci bir emre kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.
Wallace, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgale kararlı olduğuna dair "güçlü bir endişe nedeni" olduğunu dile getirerek, "Bunlar, Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olmadığına dair tekrarlanan açıklamalarını yerine getiren bir Rus hükümetinin eylemleri değil." değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz Savunma Bakanı Wallace, şunları kaydetti:
"Putin hala bir işgale kararlı. Kendisinin insani krize, istikrarsızlığa ve sadece Ukraynalılar'ın değil, Rus halkının da yaşadığı acılara yol açan olayların trajik bir nedenini belirleme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyorum."
Wallace, İngiltere Savunma Bakanlığının, Rusya'nın eylemlerini izlemeye, Ukrayna'nın savunma çabalarını desteklemeye ve NATO'nun yanıt önlemlerine katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.
Bakan Wallace, Putin'in Kırım'dan "ders çıkarmasını" umduğunu, şu anki durumun iyi görünmediğini sözlerine ekledi.
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