İngiltere: Ukrayna krizi için hazırlıkları hızlandırdık

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:43

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizindeki en kötü senaryo için müttefikleriyle hazırlıklarını hızlandırdığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çok olası olduğunu açıkladı.

Truss, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "Diplomasi yolu izlenmeli, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali çok olası görünüyor. İngiltere ve müttefikleri en kötü senaryo için hazırlıklarını hızlandırıyor" dedi.

Truss "Rusya'ya bedeli tolere edilemeyecek kadar ağır olacak" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE TOPLANDI

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi, Josep Borrell’in başkanlığında bugün sabah saatlerinde toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanları Rusya ve Ukrayna gerilimindeki son gelişmeleri ve Avrupa’nın güvenlik durumunu görüşecek.

AB Dışişleri Konseyi, bugün Ukrayna gündemi ile toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile gayriresmi olarak fikir alışverişinde bulunacağı duyuruldu.