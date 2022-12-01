İngiltere'den Rus Başbakan Yardımcısı Manturov dahil üst düzey yetkililere yaptırım kararı
İngiltere, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov dahil, Rus vatandaşlarının Ukrayna'da savaşmaları için askere alınmasını teşvik eden ve uygulayan yetkililere yönelik yeni yaptırım paketi duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rusların askere alınmasını teşvik eden ve uygulayan 22 yetkiliye yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın silah endüstrisinden ve seferber edilen birliklerin donatılmasından sorumlu Manturov ile Rus paralı asker şirketi Wagner'in arkasındaki isim olduğu bilinen Yevgeny Prigozhin'e yakın Rostov Bölgesi Federal Ceza Servisi Başkanı Dmitry Bezrukikh ve Rusya Federal Cezaevi Servisi Müdürü Arkady Gostev'in, yaptırım kararı alınan üst düzey isimler arasında yer aldığı belirtildi.
"RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI UMUTSUZ BİR GİRİŞİMDİ"
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Rus rejiminin kısmi seferlik kararı, topraklarını savunan yiğit Ukraynalıları yenilgiye uğratmak için umutsuz bir girişimdi. Başarısız oldu. Bugün, bu zorunlu askerliği uygulayan ve binlerce Rus vatandaşını (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yasa dışı ve iğrenç savaşına gönderen kişilere yaptırım uyguladık. İngiltere, Ukrayna'nın bağımsızlıklarını savunmasına destek olmak için hem yaptırımları hem de askeri yardımı kullanmaya devam edecek."
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