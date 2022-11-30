Rusya ve Çin'den ortak hava devriyesi: Bombardıman uçakları katıldı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 13:14

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Çin Hava Kuvvetleri'nin ortak hava devriyesi düzenlediği belirtildi.

Devriyede, Rusya'nın füze taşıyan "Tu-95MS" tipi savaş uçağı ve Çin'e ait "Hun-6K" tipi stratejik bombardıman uçağının yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yaptı" denildi.

Uçaklara, devriye esnasında Rus "Su-30SM" ile "Su-35S" savaş uçaklarının eşlik ettiği, Rus bombardıman uçaklarının uçuşunun yaklaşık 8 saat sürdüğü ifade edildi.