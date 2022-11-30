Rusya ve Çin'den ortak hava devriyesi: Bombardıman uçakları katıldı
Rus ve Çin savaş uçaklarının, Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye yaptığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Çin Hava Kuvvetleri'nin ortak hava devriyesi düzenlediği belirtildi.
Devriyede, Rusya'nın füze taşıyan "Tu-95MS" tipi savaş uçağı ve Çin'e ait "Hun-6K" tipi stratejik bombardıman uçağının yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yaptı" denildi.
Uçaklara, devriye esnasında Rus "Su-30SM" ile "Su-35S" savaş uçaklarının eşlik ettiği, Rus bombardıman uçaklarının uçuşunun yaklaşık 8 saat sürdüğü ifade edildi.
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