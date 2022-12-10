İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 18:08

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güç Besic üyesini yaraladığı gerekçesiyle Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada, İngiliz yetkililerin İran'ın iç işlerine ilişkin 'müdahaleci' açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, İngiliz makamların İran içişlerine yönelik açıklamalarının devam etmesi, Londra hükümeti ile medyasının İran karşıtı faaliyetleri ve İran vatandaşlarına karşı uygulanan yaptırımlar şiddetle kınandı. Simon Shercliff'e ülkesinin İran karşıtı politikalar ile Londra merkezli Farsça TV kanallarının kışkırtma çabalarının İran halkının İngiltere’ye yönelik nefretini artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı iletildi.

İngiltere Büyükelçisine, İran İslam Cumhuriyeti'nin İngiliz yaptırımlarına karşılık verme hakkını saklı tuttuğu aktarıldı. Söz konusu görüşmede hiçbir belge sunmadan İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı yolladığını ileri süren Londra'nın iddiası ise reddedildi. İngiltere Büyükelçisi Shercliff ise, durumu Londra'ya bildireceğini belirtti.