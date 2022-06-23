İngiltere'den Rusya'ya yeni ticari yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'ya çeşitli mal ve teknolojilerin ihracatının yanı sıra jet yakıtı ve bazı banknotların ihracatına ilişkin yeni ticari yaptırım kararı aldı.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:42
İngiltere'den Rusya'ya yeni ticari yaptırım kararı
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Uluslararası Ticaret Bakanlığının internet sitesinde ihracatçılara yapılan duyuruda, Rusya'ya bir dizi mal ve teknolojinin ihracatı, jet yakıtı, yakıt katkı maddeleri ile sterlin veya Avrupa Birliği (AB) cinsinden banknotların ihracatına ilişkin yasaklara yer verildi.

Demir-çelik ithalatına ilişkin teknik yardım, finansal hizmetler, fonlar ve aracılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili yeni yasakların da bulunduğu belirtildi.

Yasaklardan bazılarının Rusya ve Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerle ilgili olduğu kaydedildi.


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