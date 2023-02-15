Yunan gönüllüler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardımlarını sürdürüyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:51

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:51

Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer alan Yunanistan'da, Atina'daki Türk Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 7 bin 500'den fazla battaniye, 1,500 yatak ve 500 çadır taşıyan beş uçak gönderildi.

TRT World'ün aktardığına göre ülke çapında yapılan çağrı, depremzedeler için ilaç, yiyecek kutuları ve diğer malzemeleri toplamaya koşan Yunanlılar tarafından büyük bir karşılık buldu.

Attika bölgesinden ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinden birçok belediye giysi, yiyecek, çadır, kalorifer radyatörü ve diğer çeşitli malzemeleri topluyor.

KİFİSİA BÖLGESİ HAREKETE GEÇTİ

Kifisia Belediyesi, yıkıcı depremlerin ardından evsiz kalan insanlara yardım etmek için harekete geçti.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de korkunç bir trajedi yaşanıyor. Binlerce ölü ve yaralı var. Milyonlarca insan, barınaksız ve temel ihtiyaç maddelerinden yoksun. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında yaşam bulma mücadelesi acı verici. Her türlü pratik destek ve dayanışma çabası değerlidir" denildi.

Girişimi organize eden Kifisia Belediyesi Sosyal Yardım Başkanı Katerina Karali, "Yanınızdayız ve size yardım etmek için her şeyi yapacağız" dedi.