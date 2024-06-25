İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edeceklere uyarı: 'Tatilciler tecavüze uğruyor'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:25

Güncelleme: 25.06.2024 - 15:26

Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik tavsiyelerini güncelleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı (UK Foreign, Commonwealth & Development Office), geçen yıl yaz tatili döneminde "ülkede tecavüz dahil olmak üzere 40'tan fazla cinsel saldırı bildirildiği" uyarısını yaptı.

Güncellemede "İngiltere'nin Türkiye'deki konsolosluk personeline 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakası yaşandığı bildirildi. Vakaların çoğu yaz tatili döneminde kıyıdaki turistik bölgelerde meydana geldi" denildi.

'TUVALETE GİDEN KÜÇÜKLER CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI'

Uyarıyı "Suçlar, otel ve spa çalışanları dahil olmak üzere mağdurun gündüz tanıştığı biri tarafından gece işlendi. Ayrıca tuvalete tek başına giden küçüklere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı" diye ayrıntılandıran Britanya Dışişleri Bakanlığı, "Bu durumlarda ekstra dikkatli olun" diye ekledi.

Turkey travel advice changes as holidaymakers report being raped https://t.co/0S7n4e9McU — Liverpool Echo (@LivEchonews) June 24, 2024

'ÇEVRENİZDEN HABERDAR OLUN, HABERLERİ TAKİP EDİN'

İngiltereli gezginlere, Türkiye'deyken "her zaman çevrenizden haberdar olmaları, yerel basında çıkan haberleri takip etmeleri ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymaları" tavsiyesinde bulunuldu.

Türkiye genelinde terörizm, siyasi durum, suçlar, yasalar ve kültürel farklılıklar, açık hava faaliyetleri ve macera turizmi, ulaşım riskleri, aşırı hava durumu ve doğal afetler başlıklarında güvenlik uyarısı yapan, Londra, son güncellemeyi suçlar başlığı altında yaptı. Türkiye-Suriye sınırı, Şırnak ve Hakkari'ye seyahat edilmemesini tavsiyesini korudu.