İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edeceklere uyarı: 'Tatilciler tecavüze uğruyor'

Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik tavsiyelerini güncelleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı (UK Foreign, Commonwealth & Development Office), geçen yıl yaz tatili döneminde "ülkede tecavüz dahil olmak üzere 40'tan fazla cinsel saldırı bildirildiği" uyarısını yaptı.

Güncellemede "İngiltere'nin Türkiye'deki konsolosluk personeline 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakası yaşandığı bildirildi. Vakaların çoğu yaz tatili döneminde kıyıdaki turistik bölgelerde meydana geldi" denildi.

Uyarıyı "Suçlar, otel ve spa çalışanları dahil olmak üzere mağdurun gündüz tanıştığı biri tarafından gece işlendi. Ayrıca tuvalete tek başına giden küçüklere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı" diye ayrıntılandıran Britanya Dışişleri Bakanlığı, "Bu durumlarda ekstra dikkatli olun" diye ekledi.

Turkey travel advice changes as holidaymakers report being raped https://t.co/0S7n4e9McU