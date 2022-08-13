İngiltere'den Türkiye'ye 'seyahat' uyarısı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için uyarıda bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayanlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde, Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay illerine seyahat edilmesinin önerilmediği bilgisi paylaşıldı.
Şırnak ve Hakkari ilinin yanı sıra Suriye sınırına 10 km mesafedeki diğer bölgelere zorunlu seyahatler hariç tüm seyahatlere karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan metinde, “Durum, şu an daha önceye göre daha sakin. Ancak Türkiye’de Temmuz 2016’daki darbe girişiminin etkisi hala hissediliyor. Bazı kısıtlamalar devam etse de, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı” ifadeleri yer aldı.
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