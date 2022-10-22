İngiltere'yi Putin korkusu sardı, 'Casus gemisi internetimizi kesebilir'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 18:12

İngiltere'de, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında gerçekleşen şüpheli saldırının ardından Putin'in denizaltı kablolarını sabote etmeye hazırlandığından şüphelenildi.

DailyStar'ın haberine göre, İngiltere Kraliyet Donanması, casus gemisi olduğu düşünülen bir Rus gemisini takibe aldı. İngiltere'de, Rus gemisinin hayati önem taşıyan internet altyapısına saldırı düzenleyeceği korkusu sardı.

Rusya'ya ait Boris Petrov adlı gemi için "Putin, transatlantik fiber optik kablolarına saldırı düzenleyecek" iddiası gündeme geldi.

İngiltere, Kremlin'in Kuzey Akım boru hatlarına saldırılar hakkında ilgisi olduğunu şiddetle reddetse de, saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna inanıyor.