İngiltere'nin, Çin tarafından mikroçip alanında tehdit altında olduğu öne sürüldü

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:01

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:01

Yabancı güvenlik uzmanları, Çin'in teknlojik aletler aracılığıyla İngilizleri gözetleyerek bir "Soğuk Savaş" başlatabileceğini öne sürdü.

Uzmanlar, uygulama kontrollü ev aletlerine yerleştirilen mikroçiplerin İngiltere için bir "tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanları, hücresel IoT'ler (Nesnelerin İnterneti) olarak bilinen küçük modülleri içeren diğer cihazların da benzer bir tehdit oluşturabileceğini, bunların arasında dizüstü bilgisayarlar, ses kontrollü hoparlörler, akıllı saatler, enerji sayaçları, kapı zili kameraları, polis vücut kameraları, ATM'ler, arabalar ve hatta jakuzilerin yer aldığını ifade ettiler.

"UYANMANIN ZAMANI GELDİ"

Mikroçiplerin veri toplayarak, bunları 5G ağı üzerinden iletimini sağladığı değerlendirilerek, bu verilerin daha sonra Çin hükümetine "teslim edilebileceği" iddia edildi.

ABD'li güvenlik danışmanlık şirketi OODA tarafından yayınlanan bir rapor, İngiltere'yi "çok geç olmadan harekete geçmeye" çağırdı.

Eski diplomat Charles Parton tarafından kaleme alınan raporda, "Uyanmanın zamanı geldi. Özgür ve açık ülkeler Çin'de üretilen IoT modüllerini tedarik zincirlerinden mümkün olan en kısa sürede çıkarmalıdır" dedi.

3 ÇİNLİ ŞİRKETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, üç Çinli şirket Quectel, Fibocom ve China Mobile'ın akıllı cihazlarda küresel pazarın yüzde 54'üne hakim olduğu belirtiliyor.

Parton, "Henüz bu tehdide karşı uyanık değiliz. Çin bu pazara hakim olmak için bir fırsat yakaladı ve eğer bunu yaparsa çok fazla veri toplayabilir ve yabancı ülkeleri bağımlı hale getirebilir" ifadelerini kullandı

ALİCİA KEARNS UYARMIŞTI

İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komite Başkanı Alicia Kearns, sanayi stratejisi alanında İngiltere'nin ulusal güvenlik düzenlemelerinin "yetersiz" kaldığını söyledi.

Kearns, "Günlük hayatta kullandığımız pek çok nesnenin içinde yer almaları nedeniyle, birilerinin bunları silah olarak kullanması halinde ortaya çıkacak risk çok büyüktür. Birini takip edebilir ve örneğin Başbakan'ın nerede olacağını öğrenebilirsiniz ve bu teröristler için çok faydalı bir bilgi olur" dedi.