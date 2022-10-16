İngiltere'nin konsort kraliçesi Camilla'nın unvanı değişiyor: Binlerce yıllık gelenek tarih mi oluyor?
İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın Konsort Kraliçe unvanının değişebileceği iddia edildi.
İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın taç giyme töreni öncesinde eşi Camilla’nın ‘Konsort Kraliçe’ unvanındaki ‘konsort’ sıfatının düşürülmesinin beklendiği iddia edildi.
İngiliz basınına göre Kraliyet memurları, 2023 yılının 6 Mayıs tarihinde yapılması beklenen taç giyme töreni öncesinde Kral 3’üncü Charles’ın eşi Camilla’nın unvanında yer alan ‘konsort’ ifadesinin düşürülüp ‘Kraliçe Camilla’ olarak anılabileceğini umuyor.
Kraliçe 2’nci Elizabeth ölmeden birkaç ay önce şubat ayında platin jübileyle ilgili yaptığı açıklamada Camilla’ya ‘Konsort Kraliçe’ unvanı verilmesini arzu ettiğini söylemişti.
'KONSORT' KRALİÇE NEDİR?
Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.
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