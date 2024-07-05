Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:47

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:47

5 dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra aktif siyaseti bırakan Aytaç Durak Pozantı’nın Bürücek Yaylasında rahatsızlık yaşamasının ardından hastaneye ambulansla getirildi. Peki, Aytaç Durak kimdir? Aytaç Durak kaç yaşında, nereli? Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl?

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

1938 yılında Adana’nın Karaisalı İlçesi’nde, tüccar bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. İlkokulu Adana Gazipaşa İlkokulu’nda, ortaokulu Tepebağ Ortaokulu’nda, liseyi de Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Eğitiminin ardından 1963 yılında mezun oldu. Ardından çalışma hayatına atıldı ve 1963-1965 yılları arasında DSİ Adana İçme Suları Şefi, 1965-1968 yılları arasında YSE yani bugünkü adıyla Köy Hizmetleri Adana İl Müdürü olarak görev yaptı. Bu sıralarda evlendi. Askerliğini yedek subay olarak Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda, kıta hizmetini ise Askeri Araştırma ve Geliştirme Dairesi (ARGE)’nde tamamlayarak terhis oldu ve memleketi Adana’ya döndü.

Daha sonraları iki yüksek mühendis kardeşiyle ortak olarak, Adana’ da 2000’in üzerinde konut yaptı. İnşaat müteahitliği yaptığı dönemlerde aktif politikada da yer aldı. 1963-1980 yılları arasında Adalet Partisi’nden 4 dönem belediye meclis üyeliği ve Adana Ticaret Odası Meclis üyeliklerinde bulundu. Durak, müteahhitliği döneminde 3 kez Adana Vergi Rekortmenleri arasında yer aldı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dünya Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 25 Mart 1984, 27 Mart 1994, 18 Nisan 1999, 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde beş kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bağımsız olarak adaylığını koysa da, 4 Mart 2014 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla MHP’den başkan adayı olan dönemin Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü lehine adaylıktan çekildi. Sözlü’de o yıl belediye başkanlığını kazandı. Durak, o tarihten itibaren aktif siyaseti bıraktı.