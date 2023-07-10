Joe Biden, Sanat ve İnsani Bilimler Komisyonu'nun başına Lady Gaga'yı atadı

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lady Gaga'yı Sanat ve İnsani Bilimler Komisyonu'na eş başkan olarak atadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:47
Joe Biden, Sanat ve İnsani Bilimler Komisyonu'nun başına Lady Gaga'yı atadı
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Eski ABD başkanı Ronald Reagan döneminde, 1982 yılında kurulan Sanat ve İnsani Bilimler Komisyonu, başkana ve diğer üst düzey yetkililere kültür politikaları konusunda danışmanlık yapıyor. Lady Gaga da Başkan Joe Biden'ın ataması ile bu komisyonda eş başkan olarak çalışmaya başlayacak.

Başkana kültür politikaları konusunda danışmanlık yapacak olan komisyona üye olarak atanan tek ünlü isim Gaga değil. Beyaz Saray'a göre komisyon, "sanat ve insani bilimlere ciddi bir bağlılık gösteren önde gelen sanatçılar, akademisyenler ve hayırseverleri" içeren üyelerden oluşuyor.

CLOONEY DE SEÇİLDİ

Gaga, Biden tarafından komisyona üye olarak atanan tek büyük isim değil: George Clooney, Shonda Rhimes, Kerry Washington, Jennifer Garner, Troy Kotsur ve Jon Batiste de seçildi.

Gaga, American Beauty, Milk ve Silver Linings Playbook gibi filmlerin arkasındaki Oscar ödüllü yapımcı Bruce Cohen ile birlikte eş başkan olarak görev yapacak.

Gelenek olduğu üzere, First Lady Jill Biden, onursal başkan olarak görev yapacak.

KENDİNİ FESHETMİŞTİ...

Komisyon, eski Başkan Donald Trump'ın, Virginia Charlottesville'deki ırkçı şiddet olaylarına verdiği tepkiyi protesto etmek amacıyla 2017 yılında kendisini feshetmesinden etmesinden bu yana atıl durumdaydı. 

Biden, Müze ve Kütüphane Hizmetleri Enstitüsü'nün bir parçası olan komisyonun yeniden faaliyete geçmesi için Eylül ayında bir kararname imzaladı.

Öte yandan, Gaga, Biden'ın 2021'deki göreve başlama töreninde milli marşı söylemiş ve daha önce başkan yardımcısı olduğu dönemde üniversite kampüslerinde cinsel saldırıya karşı savunuculuk yapmak için onunla birlikte çalışmıştı. 


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