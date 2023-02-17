INSARAG Avrupa Temsilcisi Stefania Trassari Cumhuriyet’e açıkladı: '10 bin 668 personel deprem bölgesinde'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:46

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:46

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) Avrupa Temsilcisi Stefania Trassari, deprem bölgelerine giden yabancı ekipler hakkında Cumhuriyet’e bilgi verdi.

Trassari, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) talebiyle 82 ülkeden yaklaşık 10 bin 668 personel ve 358 arama köpeğinin bulunduğu 221 USAR (Urban Search and Rescue) ekibinin konuşlandırılmış ya da harekete geçirilmiş olduğunu söyledi.

Trassari, 25 bin 702 ulusal arama kurtarma personelinin de desteklenerek arama kurtarma faaliyetlerinde bulunulduğunu söyledi. Trassari, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) acil müdahale araçlarını harekete geçirdiğini ve toplamda 50 kişilik bir UNDAC Ekibininin (Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon), USAR Operasyonlarının koordinasyonunu desteklemek, durumsal ve insani ihtiyaç analizi sağlamak üzere Gaziantep'e ve etkilenen bölgedeki üç merkeze konuşlandırıldığını aktardı.

Trassari, “Müdahaleye liderlik eden AFAD ile bir UNDAC irtibat Ekibi de Ankara'da kuruldu. Ülkelerin sahada birden fazla ekibi var. Ekipler anlık olarak görüntüleri takip edip AFAD’tan aktarılan bilgileri INSARAG’a aktarıyor” diye ekledi.

"BİLGI VERMEK İÇİN ERKEN"

Trassari, detaylı incelemelerin henüz tamamlanmadığını belirterek, “Uluslararası ve ulusal ekiplerin çalışmaları olağanüstü. Başından beri hayat kurtarmak için durmadan çalıştılar. Bazıları hala insanları enkaz altından çıkarmak için çalışıyor. Yapılan çalışmaları değerlendirmek, bazı iyi uygulamaları tanımlamak ve çıkarılan dersleri belirlemek için bir noktada bir eylem sonrası incelemesi yapacağız. Her halükarda uluslararası toplumdan, özellikle de USAR ekiplerinden alınan destek etkileyiciydi” diye konuştu.