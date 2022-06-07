Irak Başbakanı Kazımi: "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor"
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevcut hükümetin İran'a gaz borcu bulunmadığını söyledi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki elektrik kesintilerine değindi.
Irak'ın İran'a gaz borcunun bulunduğu ve bu yüzden elektrik üretiminde kullandığı gaz miktarını İran'dan alamadığı yönündeki haberlere ilişkin Kazımi, "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor. Biriken gaz borçları eski hükümetler dönemine ait" dedi.
Ülkede elektrik hizmeti veren sektörün kötü yönetildiğini belirten Kazımi, komşu ülkelerle elektrik akımı projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.
Irak'ta devletin verdiği ulusal elektrik hizmeti günde ortalama sadece 3 ile 5 saat arasında değişiyor. Halk, günün geri kalan saatlerinde mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığı aldığı elektriği kullanıyor. Söz konusu jeneratörler çıkardığı gürültünün yanı sıra çevre kirliliği yaratıyor, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.
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