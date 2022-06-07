TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı (7 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 17:21
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı (7 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13815
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14869
BHD BAHREYN DİNARI 44.3611
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18084
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.0935
BWP BOTSVANA PULASI 1.3972
BRL BREZİLYA REALİ 3.4904
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11500
CZK ÇEK KORUNASI 0.72075
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00116
MAD FAS DİRHEMİ 1.6935
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31603
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0873
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6690
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21516
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3695
HKD HONG KONG DOLARI 2.1317
IQD IRAK DİNARI 0.01146
ISK İZLANDA KRONU 0.12837
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03876
LYD LİBYA DİNARI 3.5068
HUF MACAR FORİNTİ 0.04572
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28933
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.8047
MXN MEKSİKA PESOSU 0.85520
EGP MISIR LİRASI 0.89526
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0873
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00151
PEN PERU YENİ SOLU 4.4761
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8912
RSD SIRP DİNARI 0.15187
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.1453
SDG SUDAN POUNDU 0.03743
SYP SURİYE LİRASI 0.00666
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0873
THB TAYLAND BAHTI 0.48495
TND TUNUS DİNARI 5.5115
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7850
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56597
OMR UMMAN RİYALİ 43.4370
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.5874
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0033
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56634
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7565

TCMB döviz alım-satım

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