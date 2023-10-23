Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Irak’ın Musul vilayetine bağlı Mahmur kentinde Irak ordusu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Irak’ın Musul kenti ile ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil arasında yer alan Mahmur’da Irak ordusu ile IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.
Mahmur yakınlarından Karaçok Dağı’nda çıkan çatışmada 1 Peşmerge hayatını kaybederken, 3 Peşmerge ve 6 Irak askeri yaralandı.
Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah başkanlığındaki üst düzey bir askeri heyet, dün Mahmur bölgesindeki 14. Piyade Tümeni Komutanlığı’nı ziyaret etmişti.
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