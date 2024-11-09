Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik saldırı karara bağlandı

Irak'ın Kerkük kentinde 5 Ekim'de Irak Türkmen Cephesi yetkilisine yönelik bombalı saldırı düzenleyen kişinin tutuklandığı bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik saldırı karara bağlandı
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AA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:52

Irak Milli Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik bombalı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı belirtildi.

Saldırganın, olayın hemen ardından Irak'a komşu ülkelerden birine geçerek orada yaklaşık 5 gün kaldığı, sonra ülkeye geri döndüğü ve Süleymaniye kentine geçtiği ifade edilen açıklamada, Irak Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla saldırganın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın Kerkük kentinde 5 Ekim'de Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.

Haceroğlu'nun Kerkük kent merkezindeki Kasaphane bölgesinde bulunan iş yerinin önüne yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatılmıştı.

Saldırıda Haceroğlu ağır yaralanmış, 5 kişi de saldırıyı hafif yaralarla atlatmıştı.


Etiketler: #Kerkük #ırak türkmen cephesi #Saygın Haceroğlu

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