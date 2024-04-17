'Irak’la arka kapı diplomasisi’

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tuğgeneral Ali Er, “İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ucu daha belli değil. Bu durum Türkiye’nin Irak’ta başlatacağı askeri harekâtı etkiler. İsrail-İran çatışmasında ibrenin ne tarafa döneceği belli olmadan Türkiye’nin Irak’ta mevcut konumunu korumasında yarar var” dedi.

Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Er, “Türkiye bu dönemde bölgede iddiası olan emperyalist güçlerin muhataplığından uzak durarak, Irak konusunda arka kapı diplomasisi ile ağırlığını korumalı” görüşünü dile getirdi. İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasının Suriye’de Türkiye için daha büyük güvenlik sorunları oluşturabileceğine de işaret eden Er, Türkiye’nin Suriye’deki güvenliğini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. l

