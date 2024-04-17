'Irak’la arka kapı diplomasisi’
İran’ın İsrail’e misilleme saldırısının bölge ülkelerini nasıl etkileyeceği tartışılırken, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının da seyri merak ediliyor.
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tuğgeneral Ali Er, “İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ucu daha belli değil. Bu durum Türkiye’nin Irak’ta başlatacağı askeri harekâtı etkiler. İsrail-İran çatışmasında ibrenin ne tarafa döneceği belli olmadan Türkiye’nin Irak’ta mevcut konumunu korumasında yarar var” dedi.
Irak
arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi gerektiğine
de dikkat çeken Er, “Türkiye
bu dönemde bölgede
iddiası olan emperyalist
güçlerin muhataplığından
uzak durarak, Irak
konusunda arka kapı
diplomasisi ile ağırlığını
korumalı” görüşünü dile
getirdi.
İsrail ile İran arasındaki
çatışmanın tırmanmasının
Suriye’de Türkiye için daha
büyük güvenlik sorunları
oluşturabileceğine de
işaret eden Er, Türkiye’nin
Suriye’deki güvenliğini
sağlaması gerektiğine
vurgu yaptı. l
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