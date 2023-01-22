IŞİD ‘güvenlik şefi' Hollanda’da oturma izni aldı

Uluslararası medya tarafından 2018 yılında kimliği bilinen “Abu Khaled al - Amni” kod adlı Al S.’ye, buna rağmen 2019 yılında Hollanda tarafından oturma izni verilmesi tartışma yarattı.

Hollanda polisinin Salı günü Arkel’de bir eve düzenlediği baskında, Suriye'deki savaşta El Nusra Cephesi ve IŞİD içinde önemli rol oynadığı belirtilen 37 yaşındaki bir kişinin yakalandığı açıklandı.

Cuma günü Lahey'deki sorgu hakiminin karşısına çıkan bu kişinin IŞİD’in, Şam’ın güneyindeki Yarmuk’taki “güvenlik teşkilatı emiri” Ayham Al S. olduğu ortaya çıktı.

Hollanda savcılığına göre Al S., IŞİD’de güvenlik şefi olarak politikaları belirleyen ve bu nedenle savaş suçlarının etkili bir şekilde işlenmesinin arkasındaki kişilerden biriydi.

Savcılığa göre, Al S., 2013 yılından önce de El Nusra Cephesi içinde aktif olarak görev yaptı ve çok sayıda suça karıştı.

Savcılık tarafından terör örgütü üyeliği casusluk, adam kaçırma ve cinayet ve savaş suçu ile itham edilen Ayham Al S.’nin, 2019 yılında Hollanda’ya sığınma başvurusu yaptığı ve 2020 yılında oturma izni aldığı belirlendi.

HOLLANDA MEDYASINA GÖRE KİMLİĞİ VE GÖREVİ BİLİNİYORDU

Hollanda medyasına göre, sığınma başvurusu yaptığı dönemde Ayham Al S.’nin kimliği ve IŞİD içindeki görevi biliniyordu.

Uluslararası medyada, IŞİD’in güvenlik emiri olduğu ve örgütte Abu Khaled al - Amni kod adıyla tanındığına ilişkin haberler yer aldı.

Hatta 2018 yılında IŞİD’in Yermuk'tan çekilmesi konusunda Suriye rejimiyle yapılan müzakerelere katılanlar arasında bulunduğu da medyaya yansıdı.

Bütün bunların bilinmesine rağmen, Ayham Al S.’ye Hollanda tarafından oturma izni verilmesi, basında ve kamuoyunda tartışma yarattı.

Hollanda basını, 2018 yılından itibaren uluslararası medyanın gündemindeki bir ismin 2019’da yaptığı sığınma başvurusunun neden yeterince incelenmediğini sorguluyor.

Ancak Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), sorular karşısında sessizliğini koruyor. IND yönetimi, Hollanda’da yayımlanan Volkskrant gazetesine, “münferit vakalarla ilgili soruları yanıtlayamayacaklarını” söyledi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Al S.’ye oturma izni verilmesi nedeniyle hükümeti suçladı.

Wilders, “Burada da ölüme ve yıkıma neden olabilirdi. O teröristin ülkemize gelip 4 yıl boyunca başıboş dolaştığına inanamıyorum. Amatörler tarafından yönetiliyoruz” dedi.

Hollanda medyasına göre, Al S.’nin yakalanması ülkedeki ilk vaka değil.

Daha önce de Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma'nın da eski erkek arkadaşı olan Suriye’deki El Nusra Cephesi yöneticisi Aziz A., gözaltına alınmıştı.