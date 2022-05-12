Irak'ta patlama: 14 kişi yaralandı

Irak'ın Süleymaniye kentinde, bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:25
Irak'ta patlama: 14 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Süleymaniye'nin Salim Caddesi'nde yer alan bir kafede dün gece patlama meydana geldi.

Kafenin mutfağındaki tüpten gaz sızıntısı sonrası gerçekleştiği belirtilen patlama sonucu 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, patlama nedeniyle kafede hasar meydana geldiği belirtildi.


ırak patlama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler