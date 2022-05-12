Irak'ta patlama: 14 kişi yaralandı
Irak'ın Süleymaniye kentinde, bir kafede tüp patlaması sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
Süleymaniye'nin Salim Caddesi'nde yer alan bir kafede dün gece patlama meydana geldi.
Kafenin mutfağındaki tüpten gaz sızıntısı sonrası gerçekleştiği belirtilen patlama sonucu 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, patlama nedeniyle kafede hasar meydana geldiği belirtildi.
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