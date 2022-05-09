İranlı muhafazakar siyasetçiden büyük tepki çeken sözler: 'Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:22

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib, Irak'taki Türk mevzilerinin vurulmasının ardında İran'ın olduğunu açıkladı.

Iran International TV’nin internet sitesinde ve bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ses kaydında, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki teröre karşı düzenlediği askeri operasyonları eleştiren Taib, bölgede Türk askeri güçlerine düzenlenen saldırıların ardında İran'a bağlı unsurların olduğuna işaret etti.

"IRAK DEĞİL BİZİZ"

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib, "Türkiye lafta vururum, şöyle yaparım böyle yaparım diyor. Sahadaysa bunu yapamıyor. İdlib onun (Türkiye'nin) elinde değil mi? Buradan geri çekil diyoruz, yarın geri çekiliyor." iddiasında bulundu.

Konuşmasının devamında dinleyicilerden birinin "Fakat Irak Türkiye'yi vurdu" sözüne karşılık Taib, "(Vuran) Irak değil biziz." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'a yönelik eleştirilerin de bulunduğu ses kaydının sızmasıyla ilgili Taib'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin damadının kardeşi Meysem Nili'yi suçladığı öne sürülmüş, Nili'nin tepkisi üzerine Taib, Nili'den özür dilemişti.