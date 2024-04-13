Irak'ta Sadr Hareketi'nin ismi değişti
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, lideri olduğu "Sadr Hareketi" yerine "Ulusal Şii Hareketi" ismini ortaya attı.
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'a bağlı telegram hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde "Ulusal Şii Hareketi" isminin yazılı olduğu posteri paylaşıldı.
Sadr, iki gün önce de yaptığı paylaşımda başını çektiği harekete bağlı bir kişinin hareketten uzaklaştırıldığını belirtmişti. Sadr'ın bu paylaşımında da "Sadr Hareketi" yerine "Ulusal Şii Hareketi" ibaresinin yazıldığı dikkati çekmişti.
Sadr'a yakın kaynaklar yerel medyaya yaptığı açıklamada, liderlerinin siyasete yeni hareketle dönmeye hazırlandığını ifade etti.
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