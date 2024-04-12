Erdoğan’ın Irak ziyaretinin ardından sınır ötesi harekât gündemde
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda beklenen Bağdat ziyareti öncesi Türkiye’nin, Irak sınırı ile Süleymaniye hattı arasını “terörden temizlemek” için çalışmalarının hazır olduğu belirtiliyor. Ancak İran’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve denkleme Rusya’yı ekleyerek sahayı kaotik bir duruma sokmaya çalıştığı da konuşuluyor.
Bölgedeki gelişmelere yönelik Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Esenyurt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkiye, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile MİT Başkanlığı nezdinde Irak hükümeti ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında ticaret ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol gelirlerine el konması konusunda çözüm için bir yakınlaşma var.
Türkiye, bunları kullanarak orada bir inisiyatif alma çalışması içinde. Türk-Amerikan ilişkilerinde de son zamanlarda gelişmler var. F-16 süreciyle beraber ABD yönetimi Türkiye’yle ilgili daha geniş kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da ilk defa görüşecek olması bununla ilgili altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü gösteriyor” dedi. Bunun ortak bir plan olabileceğini belirten Yılmaz, “Bunun bir boyutu Irak’ta Türkiye’nin yapacağı harekâttır. Diğer bir boyutu ise ABD’nin Suriye’den çıkması konusu.
Suriye’den çıkılması
durumunda ortaya çıkacak koşullar
konusuda bir uzlaşı sağlanabilir. Çünkü
ABD, orada uzun ömürlü kalamaz.
Bu konuda da Türkiye ile anlaşması
gerekiyor. Suriye ve İran’ı da kapsayan
karmaşık bir plan var. Irak sadece bu
planın bir parçası” diye konuştu.
'İBRE BATI'YA DÖNÜYOR
“Irak’ta yapılacak bu operasyon, ABD ile ilgili olan daha büyük perspektifteki anlaşmanın bir parçası olacak” diyen Yılmaz, “Asıl değişikliği ABD seçimlerinin ardından Suriye’de göreceğiz. Türkiye, Rusya’ya yanaştığı zaman İran dışarıda kalıyordu. Rusya’nın bölgedeki hareketleri ABD’nin boşluklarını doldurarak ABD’yi dengeleme şeklinde oldu. Türkiye bu işi sadece ABD ile kotarırsa Rusya’dan tepki alacaktır. Nasıl bir perspektifte anlaşıldığı önemli. İran’la ilgili yeni planlar yapılıyor. Bu konuda bölgesel güçlerle işbirliği yapılması önemli.
Türkiye’nin ABD’yle
yakınlaşması, ABD’nin İran’daki işini
kolaylaştıracaktır. Rusya-Ukrayna savaşı
da Karadeniz’e kaydırılmaya çalışılıyor.
Böyle bir durumda Türkiye’ye de ihtiyaç
duyulacak. İşin aslı hem Rusya hem İran’a
yönelik çok değişik komplikasyonların
gündeme getirileceği bir sürece giriyoruz.
Bunu yaparken de bataklığa düşülmemesi
gerekiyor. Türkiye için asıl önemli olan da
budur. Türkiye ibreyi Batı’ya döndürmeye
başladı” ifadelerini kullandı. l
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