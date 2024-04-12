Erdoğan’ın Irak ziyaretinin ardından sınır ötesi harekât gündemde

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

Bölgedeki gelişmelere yönelik Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Esenyurt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkiye, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile MİT Başkanlığı nezdinde Irak hükümeti ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında ticaret ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol gelirlerine el konması konusunda çözüm için bir yakınlaşma var.

Türkiye, bunları kullanarak orada bir inisiyatif alma çalışması içinde. Türk-Amerikan ilişkilerinde de son zamanlarda gelişmler var. F-16 süreciyle beraber ABD yönetimi Türkiye’yle ilgili daha geniş kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da ilk defa görüşecek olması bununla ilgili altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü gösteriyor” dedi. Bunun ortak bir plan olabileceğini belirten Yılmaz, “Bunun bir boyutu Irak’ta Türkiye’nin yapacağı harekâttır. Diğer bir boyutu ise ABD’nin Suriye’den çıkması konusu.

Suriye’den çıkılması durumunda ortaya çıkacak koşullar konusuda bir uzlaşı sağlanabilir. Çünkü ABD, orada uzun ömürlü kalamaz. Bu konuda da Türkiye ile anlaşması gerekiyor. Suriye ve İran’ı da kapsayan karmaşık bir plan var. Irak sadece bu planın bir parçası” diye konuştu.



'İBRE BATI'YA DÖNÜYOR

“Irak’ta yapılacak bu operasyon, ABD ile ilgili olan daha büyük perspektifteki anlaşmanın bir parçası olacak” diyen Yılmaz, “Asıl değişikliği ABD seçimlerinin ardından Suriye’de göreceğiz. Türkiye, Rusya’ya yanaştığı zaman İran dışarıda kalıyordu. Rusya’nın bölgedeki hareketleri ABD’nin boşluklarını doldurarak ABD’yi dengeleme şeklinde oldu. Türkiye bu işi sadece ABD ile kotarırsa Rusya’dan tepki alacaktır. Nasıl bir perspektifte anlaşıldığı önemli. İran’la ilgili yeni planlar yapılıyor. Bu konuda bölgesel güçlerle işbirliği yapılması önemli.

Türkiye’nin ABD’yle yakınlaşması, ABD’nin İran’daki işini kolaylaştıracaktır. Rusya-Ukrayna savaşı da Karadeniz’e kaydırılmaya çalışılıyor. Böyle bir durumda Türkiye’ye de ihtiyaç duyulacak. İşin aslı hem Rusya hem İran’a yönelik çok değişik komplikasyonların gündeme getirileceği bir sürece giriyoruz. Bunu yaparken de bataklığa düşülmemesi gerekiyor. Türkiye için asıl önemli olan da budur. Türkiye ibreyi Batı’ya döndürmeye başladı” ifadelerini kullandı. l

