Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı

05 Kasım 2021 Cuma, 20:16

Irak’ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel seçimleri kaybeden Şii Haşdi Şabi grupları çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu sonuçlara hile katıldığı gerekçesiyle destekçilerini korunaklı Yeşil Bölge’nin girişi önünde toplanmaya çağırmıştı.

Irak’ta seçim sonrası çatışma: 125 yaralı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 5, 2021

Söz konusu çağrı üzerine yaklaşık 2 haftadır bölgede toplanan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan protestocu gruplar güvenlik güçlerine taşla saldırırken, güvenlik güçleri de protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.



Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 98’i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 125 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun iyi olduğu belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.



Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi olaylara ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti.

SÜKUNET VE DİYALOG ÇAĞRISI

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise görüş özgürlüğü kapasımdaki bütün gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesine karşı dikkatli olmaya davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan el-Kazımi’nin seçim sonuçlarını itiraz eden tarafları sükunete ve diyaloga davet ederek, güvenlik güçlerinin şiddetten uzak durmaya çağırdığı kaydedildi.