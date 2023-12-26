Irak'tan ABD'ye kınama: 'Egemenlik ihlali'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:38

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:38

Irak Başbakanlık Ofisinden ABD’nin Irak'taki İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ına misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırıya tepki geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Irak hükümeti, güvenlik güçleri, anayasal kurumları ve yasal otoriteleri aracılığıyla yabancı diplomatik misyon karargahlarına ve dost ülkelerden gelen askeri danışmanların bulunduğu yerlere yönelik saldırılara kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtiyor. Daha önce düşmanca eylemler olarak nitelendirdiğimiz bu tür saldırılar, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve hiçbir gerekçeyle kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Irak hükümeti, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen ve bu eylemi bir ‘tepki’ olarak meşrulaştıran ABD tarafının Irak askeri bölgelerini hedef almasını kınıyor” ifadeleri kullanıldı.

“IRAK'IN EGEMENLİĞİNİN İHLALİ”

ABD’nin Irak’taki misilleme saldırısı sonucu 1 Irak askerinin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının “düşmanca bir davranış” olduğu, ABD’nin Irak'la ilişkileri geliştirme yönündeki niyetiyle ters düştüğü vurgulandı. Açıklamada, “Her şeyden önce bu, Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalidir. Güvenlik güçlerimiz ülke genelinde güvenlik ve istikrarı sağlamayı başararak artık Irak ulusal güvenliğine tehdit oluşturmayan terör örgütü DEAŞ çetelerine karşı zafer elde etmiştir. Bu nedenle bu zaferin kazanımlarını korumak, güvenliğimizin ve stratejik önceliklerimizin merkezinde yer alıyor. Bu başarıyı kimsenin baltalamasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda biri ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralanmıştı. Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı vermişti. Talimat üzerine ABD güçleri Kataib Hizbullahı ve diğer grupların kullandığı 3 noktaya yerel saatle 04.45'te hava saldırısı gerçekleştirmişti. İlk değerlendirmelere göre hedef alınan tesislerin imha edildiği, bazı Kataib Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü aktarılmıştı.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak biliniyor.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ SONRASI ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar artmaya başladı. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" adlı grup üstlenmişti.