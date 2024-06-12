İran, ABD'yi milyarlarca dolar tazminata mahkum etti

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:15

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:15

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran Uluslararası Hukuk Mahkemesi, terör saldırısının kurbanlarının yakınları ve saldırıda zarar görenlerin yakınlarından oluşan 64 kişinin açtığı davada, ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.

Saldırının "Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye" adıyla bilinen ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğinin belirtildiği kararda, "ABD hükümetinin örgüte verdiği destek nedeniyle" saldırının kurbanlarına ödenmek üzere toplam 2 milyar 880 milyon dolar tazminata mahkum edildiği belirtildi.

Kararda, "ABD'nin, terör örgütleri DEAŞ ve Ahvaz'daki terör saldırısını gerçekleştiren Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye adlı terör örgütleri dahil olmak üzere terör gruplarını oluşturma, güçlendirme ve yayma eylemlerinin takip edildiği" ifade edildi.

İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan "Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye" örgütü, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine saldırıyla suçlanmıştı. Saldırıda 5'i saldırganlardan olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Örgütün lideri Habib Ferecullah Cab, Mayıs 2023'te idam edilmişti.