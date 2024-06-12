ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), hazırlık maçında kendi sahasında Brezilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 02:00'de başlayacak.
Milli takımların hazırlık karşılaşmaları sürüyor.
Gregg Berhalter yönetimindeki ABD, kendi evinde Dorival Júnior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
ABD - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Florida eyaletindeki Orlando kentinde bulunan Camping World Stadyumu'nda oynanacak mücadele çarşambayı perşembeye bğlayan gece TSİ 02:00'de başlayacak.
ABD - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
ABD oynadığı son hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kolombiya'ya 5-1 mağlup olmuştu.
Brezilya ise ABD'de oynanan maçta Meksika'yı 3-2 mağlup etmişti.
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