ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), hazırlık maçında kendi sahasında Brezilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 02:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:48
ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli takımların hazırlık karşılaşmaları sürüyor.

Gregg Berhalter yönetimindeki ABD, kendi evinde Dorival Júnior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

ABD - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Florida eyaletindeki Orlando kentinde bulunan Camping World Stadyumu'nda oynanacak mücadele çarşambayı perşembeye bğlayan gece TSİ 02:00'de başlayacak.

ABD - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ABD oynadığı son hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kolombiya'ya 5-1 mağlup olmuştu.

Brezilya ise ABD'de oynanan maçta Meksika'yı 3-2 mağlup etmişti.


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