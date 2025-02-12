İran askeri istihbaratı: 'Müzakereler aldatıcı, asıl hedef belli...'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:15

Tümgeneral Hadimi, İran medyasına yaptığı açıklamalarda, ABD ile artan gerilimlere dikkat çekerek, Washington ile yapılan müzakerelerin 'büyük riskler taşıdığını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, müzakereleri 'aldatıcı bir strateji' olarak kullandığını öne süren Hadimi, demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Trump, müzakerelere bir kısmını açık ettiği, diğer kısmını ise gizlediği hedeflerle girdi. Asıl amacı, İran’ın nükleer programını, füze sistemlerini ve her egemen devlet için gerekli olan geleneksel silahlarını ortadan kaldırmaktır."

TRUMP, AKSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump ise iki gün önce Fox News’e verdiği röportajda, İran’a askeri müdahale yerine bir 'nükleer anlaşmaya varmayı tercih ettiğini' söylemişti.

İranlı yetkililerin 'endişeli ve korkmuş' olduklarını ve bu nedenle müzakerelere yanaşmak istediklerini iddia eden Trump, demecinde şu ifadelere yer vermişti:

"Herkes, İsrail’in benim desteğimle İran’a saldıracağını düşünüyor, ama bunu tercih etmiyorum. Bir askeri çatışma yerine İran’la bir anlaşma yapmayı çok isterim."

Konuşmasında ayrıca, İran’ın hava savunma sistemlerinde ciddi hasar meydana geldiğini ve İran'ın 'büyük bir yıkım yaşadığını' öne süren Trump, İran’ın 'panik içinde anlaşma yapmaya çalıştığını' iddia etti.

"HERHANGİ BİR KIŞKIRTMA OLURSA...

Tümgeneral Hadimi, İran’ın resmi haber ajansı Fars’a yaptığı açıklamada, ABD’nin İran halkının doğasını anlamadığını ifade etti. "Trump, Amerikan politikasının gerçek yüzünü ortaya koydu" diyen Hadimi sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru, bazı şeylerde nispeten şeffaf davranıyor, ancak bu, Amerika’nın saldırgan karakterini gizlemiyor."

Hadimi, İran’ın dünyayla ilişkiler kurmak konusunda herhangi bir sınırlama olmadığını belirtti. Ancak "Amerikalılarla müzakere etmek kırmızı çizgimizdir" ifadesini kullanarak, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hadimi, açıklamalarını sert bir uyarıyla sonlandırarak, "Eğer Amerikalılar herhangi bir kışkırtmaya veya entrikaya kalkışırsa, rehberimizin de dediği gibi tehdide tehditle yanıt vereceğiz. Eğer tehditlerini gerçekleştirirlerse, onlara sert ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Tam hazırlıklıyız. Ulusal çıkarlarımızı tehlikeye atarlarsa, biz de dünyanın her yerinde onların çıkarlarını tehlikeye atarız" dedi.