İran basını yazdı: Esad'ın devrilmesinin perde arkası ne?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:47

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:57

İran basını Asriran'ın haberine göre, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Suriye Başkanı Beşar Esad, “yabancı ülkelerin komplosu nedeniyle” makamını kaybetti.

Asriran'ın aktardığına göre, yabancı devletlerin, Suriye'deki siyasi rejimi değiştirmek istemelerinin başlıca nedeni Esad'ın, İran'ın “Direniş Ekseni”ne verdiği destekti.

Bu eksenin, Tahran'ın, Filistin'i İsrail işgalinden kurtarmayı amaçlayan bölgesel müttefiklerini, Gazze merkezli Hamas, Lübnan Hizbullahı, Irak'taki İslami Direniş Hareketi ve Yemen'deki Husiler'i içerdiği kaydedildi.

İran basını, ancak Esad'ın “en önemli ve en ciddi” hatasının “toplumun taleplerini görmezden gelmesi” olduğunu ve bunun da Suriye halkının desteğini kaybetmesine yol açtığını yazdı.

Esad ve ailesinin, ülkesini terk ederek Moskova'ya gittiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine sığınma hakkı verildiği bildirilmişti.