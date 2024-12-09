Kremlin açıkladı: Putin-Esad bir araya gelecek mi?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:33

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'da bir araya gelme ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Peskov, Putin'in, resmi programında böyle bir görüşmenin yer almadığını söyledi.

Peskov, “Başkan'ın resmi programında böyle bir görüşme yok” dedi.

Esad'a sığınma hakkı sağlama kararını bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini belirten Peskov, “Esad'ın nerede olduğuna gelince, söyleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Genel olarak yaşananlar muhtemelen tüm dünyayı şaşırttı ve bu durumda biz de bir istisna değiliz” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE DİYALOG HALİNDEYİZ”

Peskov, Moskova'nın, Suriye'deki durum da dahil olmak üzere Ankara ile diyalog halinde olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin Türkiye'nin, Suriye'deki rolüne ilişkin Kremlin'in değerlendirmesini sorması üzerine şunları söyledi:

“Suriye meselesi de dahil olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Gerçekten de Suriye'de şu anda istikrarsızlıkla bağlantılı çok zor bir dönem yaşanacak ve elbette burada tüm bölge ülkeleriyle diyaloğu sürdürmek çok önemli. Bunu yapmaya kararlıyız, danışacağız ve analiz edeceğiz.”

RUS ASKERİ ÜSLERİNİN MEVCUT DURUMU

Suriye'deki Rus askeri üslerinin güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Peskov, Rus ordusunun askeri üslerin güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yaptığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmeyi umup ummadığına ilişkin sorusuna, “Bu konuda konuşmak için henüz erken. Her halükarda bu konu Suriye'de iktidarda olacak kişilerle görüşülmesi gereken bir konu. Şimdi ülkede böyle bir dönüşüm, aşırı istikrarsızlık dönemi görüyoruz. Bu nedenle elbette zaman alacak ve ardından iktidara sahip olacak kişilerle ciddi bir görüşme yapılması gerekecek” yanıtını verdi.