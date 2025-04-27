İran basınından, Bender Abbas Limanı için 'sabotaj' iması

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:29

İran’da reformist çizgide yayın yapan Ham Mihan gazetesi, Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamaya geniş yer ayırdı.

Gazetenin 27 Nisan tarihli sayısında, ABD ile İran arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen üçüncü tur müzakerelere ilişkin "Müzakerelerde hızlı ilerleme" başlığı kullanıldı.

Gazetenin köşe yazısına ilişkin bir başka başlıkta "Beklenmeyen patlama" ifadeleri, müzakere sürecine yönelik olası bir sabotaj şüphesine dikkat çekildiği iddialarını da beraberinde getirdi.

Bu haberin hemen üzerinde ise Bender Abbas'taki patlamaya ait çarpıcı bir fotoğraf yer aldı.

FAALİYETLER, İMAM HUMEYNİ LİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen patlamada can kaybı 28’e yükselirken, en az 750 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, patlamanın etkisiyle limanın büyük bir bölümünün ciddi hasar aldığı görüldü. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Patlamanın ardından, ülkenin ihracatında kritik rol oynayan Bender Abbas Limanı devre dışı kalırken, liman faaliyetleri Basra Körfezi'nin kuzey kıyısındaki Huzistan eyaletinde bulunan İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında, temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemilerin başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere alternatif limanlara sevk edildiğini açıkladı.

DÖRDÜNCÜ TUR AVRUPA'DA YAPILACAK

Öte yandan, ABD ve İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu dün Maskat’ta gerçekleştirildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin arabuluculuğunda yapılan görüşmelere hem uzman düzeyinde hem de üst düzey diplomatlar katıldı.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Maskat’taki görüşmelerin "olumlu ve verimli" geçtiğini, anlaşmaya yönelik ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yetkili, “Daha yapılacak çok şey var, ancak anlaşma yolunda önemli adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, görüşmelerin hem doğrudan hem de dolaylı şekilde sürdüğünü ve dördüncü tur müzakerelerin önümüzdeki hafta Avrupa’da yapılacağını duyurdu.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği doğrudan nükleer müzakere çağrısı içeren mektupla başlamıştı.

İran, bu mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti. Ardından 12 Nisan’da Maskat’ta, 19 Nisan’da ise Roma’da iki ülke arasında dolaylı temaslar gerçekleştirilmişti.

Her iki taraf da o tarihlerde müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.