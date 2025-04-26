İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:15

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:22

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade olayın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda yaralılar olduğunu aktardı.

Yararlıların hastanelere sevk edildiğini belirten Hasanzade, yaralı ve muhtemel can kayıplarının sayısına ilişkin detay paylaşmadı.

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Kaynağı henüz netlik kazanmayan patlama, İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Umman’da başlayan nükleer müzakerelerin üçüncü turu sırasında yaşandı.

Yerel kriz yönetimi yetkilileri devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada, "Olayın kaynağı, Şehid Raci Limanı'nın rıhtım bölgesinde depolanan birkaç konteynerin patlamasıdır. Şu anda yaralıları tahliye ediyor ve tıbbi merkezlere naklediyoruz" dedi.

Devlet televizyonu, ilk müdahale ekiplerinin sözcüsüne dayanarak, en az 281 kişinin yaralandığını aktardı. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, patlama sonrasında yol kenarında yatan yaralı kişilerin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde büyük bir kargaşa ve panik hâkimdi.

Bölgede büyük bir yangını söndürme çalışmaları devam ederken, limanın gümrük yetkilileri, patlamanın yaşandığı konteyner sahasında "tehlikeli madde ve kimyasallar" bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki kamyonlar hızla tahliye edildi.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMALAR

Devlet televizyonu, patlamada "yanıcı maddelerin ihmalkar şekilde taşınmasının" etkili bir faktör olduğunu duyurdu.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi ise bir açıklama yaparak, "Şehid Raci Limanı'ndaki patlama ve yangının rafineriler, yakıt tankları, dağıtım tesisleri ve petrol boru hatlarıyla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Patlamanın şiddeti, birkaç kilometrelik bir alanda camların kırılmasına yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama sonrasında devasa bir mantar bulutunun oluştuğu görüldü.

Fars Haber Ajansı, patlamanın, Bandar Abbas’ın 26 kilometre güneyindeki Keşm Adası'ndan bile duyulduğunu bildirdi.