İran çocuk idam etti: BM kınadı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:43

Birleşmiş Milletler, İran'da "ahlak polisi" tarafından yapılan gözaltıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar bağlamında 17 yaşındaki Hamidreza Azari ve 22 yaşındaki Milad Zohrevand'ın idam edilmesini kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Elizabeth Throssell yaptığı açıklamada, idamlardan üzüntü duyduğunu belirterek Tahran'ı idam cezasını uygulamaktan derhal vazgeçmeye çağırdı.

Uluslararası sözleşmelerin idam cezasını ve idamın 18 yaşın altındaki kişiler tarafından işlenen suçlarda uygulanmasını yasakladığını hatırlatan Throssell, "Cinayetle suçlanan Hamidreza Azari'nin infazı, bu yıl İran'da çocuk suçlu olduğu iddia edilen bir kişinin infaz edildiği bildirilen ilk infazdır" dedi.

"Zohrevand'ın yargılaması, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında adil yargılamanın temel gerekliliklerinden yoksun olduğunu göstermektedir" diyen Throssell, Azari ile aynı gün idam edilen 22 yaşındaki Zohrevand'ın idamına ilişkin "2022 Eylül protestoları (Mahsa Amini protestoları) kapsamında idam edilen sekizinci kişi olan 22 yaşındaki Milad Zohrevand'ın infaz edilmesinden de rahatsızlık duyuyoruz" ifadesinde bulundu.

Throssell ayıca, "Zohrevand'ın infazının ardından anne ve babasının tutuklandığına dair rahatsız edici bilgiler de var" sözlerini ifadesine ekledi.

İNFAZLARI KINADI

Throssell, İran'ın özellikle uyuşturucu ile ilgili suçlarda en yüksek ölüm cezası rakamlarına sahip ülkeler arasında yer aldığını ve azınlıkların orantısız bir şekilde ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi.

Throssell, İran'ın idam cezası uygulamasını derhal durdurmaya ve idam cezasının kullanımına ilişkin bir askıya alma (moratoryum) kararı uygulamaya çağırdı.

Throssell ayrıca, "Hükümeti ayrıca, siyasi aktivistlerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için cezalandırılmalarına yönelik cezai usullere başvurmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

İran'ın başkenti Tahran'da, "ahlak polisi" 13 Eylül'de "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi gözaltına almıştı. Amini'nin gözaltında ölümünün ardından İran'da, Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında kitlesel protesto gösterileri ve ayaklanmalar yaşandı.