İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. İkili, İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesini konuştu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenliğin İran için çok önemli olduğunu söyledi.
İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Paşinyan’ın İran ziyaretinin iki ülkenin kalkınmasında dönüm noktası olacağına inandığını kaydeden Reisi, hükümetinin üzerinde durduğu önemli konulardan birinin “komşuluk politikası” olduğunu söyledi.
Süreç içinde Paşinyan ile birkaç kez görüştüklerini hatırlatan Reisi, özellikle bu ziyarette görüşmenin odak noktasının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.
İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda yüzde 43’lük büyüme kaydettiğini aktaran Reisi, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenliğin İran için çok önemli olduğunu, bu bakımdan bölgedeki gelişmelere karşı hassas olduklarını ifade eden Reisi, "Sayın Paşinyan ile yaptığımız görüşmelerde bölgesel sorunların çözümünün bölgesel paydaşlar arasında olması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Dış müdahale bölgenin sorunlarının artmasına sebep olacaktır" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise görüşmede, Soçi'de düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi ile ilgili Reisi’ye bilgi verdiğini söyledi.
Ermenistan'ın İranlı yetkililerin üçlü müzakerelerde gündeme getirilen tüm meselelerden haberdar olmasını savunduğunu aktaran Paşinyan, “İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır" diye konuştu.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Siyasete yakışmayan üslup!
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yer yerinden oynar...'
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'