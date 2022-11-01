İran'da kömür ocağında göçük: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İran'ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 10:38
İran'da kömür ocağında göçük: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kirman Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Huşyar Ahmedi, olayla ilgili İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu.

Ahmedi, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan ilçesindeki kömür ocağında dün gece meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi yaşamını yitirdi." dedi.

Kirman Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Emirhani, dün gece yaptığı açıklamada, göçükten 3 işçinin yaralı çıkarıldığını, ayrıca 2 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.


İran Kirman göçük

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