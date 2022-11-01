İran'da kömür ocağında göçük: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İran'ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kirman Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Huşyar Ahmedi, olayla ilgili İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu.
Ahmedi, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan ilçesindeki kömür ocağında dün gece meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi yaşamını yitirdi." dedi.
Kirman Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Emirhani, dün gece yaptığı açıklamada, göçükten 3 işçinin yaralı çıkarıldığını, ayrıca 2 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış