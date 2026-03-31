İran’dan ABD’li teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine tehdit: ‘Meşru hedef’ ilan edildi

31.03.2026 18:00:00
Haber Merkezi AA
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’e destek verdiklerini öne sürdüğü teknoloji ve yapay zekâ şirketlerini hedef göstermekle tehdit etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında ABD merkezli teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinin rol oynadığını öne sürerek bu şirketleri “meşru hedef” ilan ettiğini açıkladı. 

Açıklama, bölgede tırmanan gerilim ve devam eden savaş ortamında dikkat çekici bir eşik olarak değerlendiriliyor.

PAYLAŞIMLARA İDAM TEHDİDİ GELMİŞTİ

Öte yandan İran yargısı ise savaş sürecine ilişkin sert uyarılarda bulunmuştu. Yargı sözcüsü, ülkede hedef alınan noktalara ilişkin görüntüleri paylaşan kişilerin “düşmana yardım” kapsamında değerlendirilebileceğini ve idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıklamıştı.

Salı günü yapılan açıklamada, “düşman devletlerle iş birliği” veya “casusluk” suçlaması yöneltilen kişilerin idam ve mal varlığına el koyma gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. İran medyasına göre, özellikle saldırı görüntülerini içeren fotoğraf ve videoların paylaşılmasının hedef tespiti açısından düşmana avantaj sağlayabileceği ve bu nedenle istihbarat faaliyeti sayılabileceği vurgulanmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamının genişletildiği, yalnızca operasyonel ve istihbarat faaliyetlerinin değil, bazı medya içeriklerinin de bu çerçevede değerlendirileceği ifade edildi. ABD ve İsrail’e destek olarak görülen içeriklerin hedef alındığı belirtilirken, “yanıltıcı bilgi yayarak panik oluşturduğu” iddia edilen kişilerin de hapis cezasıyla karşılaşabileceği duyurulmuştu.

Savaş koşullarında cezaların ağırlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 200 iddianamenin hazırlandığı ve şüphelilere ait mal varlıklarının tespiti için güvenlik birimleriyle koordineli çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat’ta başlayan çatışmalarla birlikte bölgedeki gerilim hızla yükseldi. İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik yüzlerce füze ve İHA saldırısı düzenlediği bildirilirken, Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditlerin enerji sevkiyatını aksatarak küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

ABD ve İsrail, İran'ın binlerce yıllık tarih mirasını hedef alıyor... 114 kültürel ve tarihi alan tahrip edildi! İran makamları, ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ülke genelinde 114 kültürel ve tarihi alanın zarar gördüğünü açıkladı. Uzmanlar ve uluslararası kurumlar, saldırıların yalnızca İran'a değil, insanlığın kültürel mirasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.
İsrail'den Filistinli esirlere idam cezası: Yüksek Mahkeme cezaya ihtiyati tedbir kararı getirdi İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah", Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurmalarının ardından mahkemenin 24 Mayıs'a kadar yasaya ihtiyati tedbir kararı getirdiğini açıkladı.
İran'dan vatandaşlarına sert uyarı: Saldırı görüntülerini paylaşanlar idamla yargılanabilir İran'da yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında, yalnızca istihbarat faaliyetleri değil, sosyal medya paylaşımları da ağır yaptırımlara dahil edilirken, yaklaşık 200 dosya hazırlandı; savaşın tırmanmasıyla hem içeride baskı artıyor hem de bölgesel kriz derinleşiyor.