İran'dan 'Abraham Lincoln' açıklaması: 'Etkisiz hale getirildi, kaçmak zorunda kaldı'

14.03.2026 12:15:00
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, ABD ve İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan ve yaklaşık 2 haftadır devam eden savaşa ilişkin konuştu. 

İran medyasında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamazlar" diyen Şikarçi, "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" çağrısında bulundu.

"EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ KAÇMAK ZORUNDA KALDI"

Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söyledi.

Trump: İran anlaşma istiyor ama kabul etmeyeceğim ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların ardından Tahran'ın "tamamen yenildiğini" ve anlaşma istediğini öne sürdü. Trump, ancak İran'ın talep ettiği anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi.
Hamas'tan İran'a çağrı: Komşu ülkeler hedef alınmasın Hamas, İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı kendini savunma hakkını desteklediğini açıklarken, Tahran yönetimine bölgedeki gerilimin büyümemesi için komşu ülkeleri hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.
Husilerden İran'a destek mesajı: Ellerimiz tetikte Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.