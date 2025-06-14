İran'dan 'müzakere' açıklaması: ABD'ye net mesaj!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırılarının ardından ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin sürdürülen dolaylı müzakerelerin meşru olmayacağını söyledi.

Arakçi, “Şu anki koşullarda, siyonist rejimin İran halkına yönelik saldırıları sona ermeden, saldırganın başlıca destekçisi ve suç ortağı olan bir tarafla diyaloğa katılmanın hiçbir anlamı yoktur” dedi. İranlı Bakan, Tahran’ın şu an İsrail’e karşı koymaya odaklanmış olduğunu belirtti.

İ ran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakereler, 2015’te imzalanan ancak daha sonra ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesiyle çöken uğrayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın ardından, İran’ın nükleer programının kontrol altına alınması karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması amacıyla yürütülüyor.

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Öte yandan, İran’ın en üst güvenlik organı olan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi (SNSC), İsrail’e yönelik misilleme sürecinin devamı için bir araya geldi. İran devlet medyası, toplantıda Tel Aviv’in "düşmanca eylemlerine" karşı atılacak yeni adımların ele alındığını bildirdi.