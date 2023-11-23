İran destekli gruplardan ABD çıkışı: Açık bir çatışma içerisindeyiz

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:14

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:14

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Sözcüsü Muhammed Muhi, Ketaib Hizbullah’ın 2003’te Irak’ın işgalinden bu yana "ABD güçleriyle açık çatışma" halinde olduğunu söyledi.

Muhi, Ketaib Hizbullah’ın, Irak’taki "yasadışı" ABD üslerini hedef almak için yeni silahlar kullanabileceğini de dile getirdi.

Irak’taki Haşdi Şabi güçleri, ABD’nin dün şafak vakti Babil’deki Curf el Nasr’da Ketaib Hizbullah’a ait olduğuna inanılan noktalara düzenlediği saldırıda 8 üyesinin öldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Üslerimize düzenlenen saldırılara karşılık olarak çarşamba sabahı, Irak’ta Şii milis grup Ketaib Hizbullah’ın kullandığı iki üsse hava saldırısı düzenledik” denildi.

Muhi, Washington tarafından hedef alınan bölgenin ordu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla herhangi bir tarafa ait olarak sınıflandırılamaz, aksine tüm Irak güvenlik servislerine aittir” dedi.

Ketaib Hizbullah Sözcüsü, ABD’nin saldırısının "Irak’ın egemenliğine yönelik hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir saldırı" olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Kendi topraklarında yasa dışı olarak bulunan işgalci güçler tarafından halka ve güvenlik güçlerine karşı suç işlendiğini tespit eden her Iraklının, bu vahşi saldırıya direnme ve karşı çıkma hakkı vardır.”

Muhi, Irak’taki ABD kuvvetlerinin varlığıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

“ABD güçleri, danışmanlar ve savaş dışı güçler şeklinde Irak askeri üslerinde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak gerçekler bu konuyu yalanlıyor. ABD kuvvetleri, askeri bir biçimde varlığını sürdürüyor ve kendi isteklerini Irak’ın siyasi, güvenlik ve askeri gerçekliğine dayatmak için Irak topraklarında askeri faaliyetler yürütüyor.”

Irak’taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yanıt olarak, son 24 saat içerisinde, ABD askerlerinin bulunduğu Harir Üssü ve Kuzey Irak’taki Erbil Havalimanı’nı hedef alan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Muhi, konuya ilişkin açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Bu, ABD güçlerinin bize ilk saldırısı değil. ABD, ordusu ve uçaklarıyla liderlerimizi, mevzilerimizi ve üslerimizi hedef aldı. Bu nedenle ABD ile açık bir çatışma içerisindeyiz. Olaylar Irak sınırlarından daha geniş bir alana yayılabilir. ABD tüm maddi, askeri ve güvenlik imkanlarıyla İsrail’in yanındadır, biz de tüm imkanlarımızla Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız.”

Irak’ın savaşa sürüklenme olasılıklarına değinen Muhi, “Irak’taki ABD varlığı, ülkedeki güvenlik ve ekonomik durumun istikrarsızlaştırılmasının sebebidir. ABD, Irak’ı kendi ve İsrail’in güvenliği yararına askeri bir arenaya dönüştürmek için çalışıyor” dedi.

Muhi, ABD’nin Irak’ta istikrarı sağlamak için üslerini ve askerlerini geri çekmesi çağrısında da bulundu.

Irak hükümeti de ABD’nin Babil’e yönelik saldırısını, kendisinin bilgisi dışında gerçekleştiğini söyleyerek kınadı ve bunu "egemenliğin açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin bu konuyla ilgilendiği bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu, her koşulda korumaya, muhafaza etmeye ve savunmaya kararlı olduğumuz Irak egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalini temsil eden tehlikeli bir tırmanıştır” denildi.

Ketaib Hizbullah Sözcüsü Muhi, “Biz halklar, uluslararası yasalara uygun olarak, kim olursa olsun, bu çatışmanın sonuçları ne olursa olsun, herhangi bir işgalciyle yüzleşme hakkına sahibiz” diye konuştu.

Haşdi Şabi güçleri de ABD’nin saldırısını kınayarak, şu açıklamayı yaptı:

“Bu düşmanca eylemi güçlü bir şekilde kınadığımızı teyit ediyoruz. Haşdi Şabi güçleri, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın ‘Irak’ın güvenlik, askeri ve savunma sisteminin bir parçası olarak tanımlanması’ yönündeki direktiflerine tam ve eksiksiz bağlılığını teyit eder. Haşdi Şabi, Irak ve egemenliğinin savunulması konusunda her türlü görevi yerine getirmekten çekinmeyecektir.”

Muhi, açıklamasının sonunda, “Biz Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası değiliz, direnişin parçasıyız. Haşdi Şabi güçlerini hedef almak, Irak’ın egemenliğini hedef almaktır ve ABD işgaline karşı direniş kimseyle sınırlı değildir” diye ekledi.