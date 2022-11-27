İran dini lideri Ali Hamaney'in yeğeni tutuklandı
İran'da, dini lider Ali Hamaney'in muhalif yeğeni "katil ve çocuk öldüren bir rejim" açıklamalarında bulunduğu videosunun ardından tutuklandı.
İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani, dünya liderlerine Tahran ile 'tüm bağları kesme' çağrısında bulundu.
Feride Muradhani'nin kardeşi Mahmut Muradhani, ablasının yayınladığı çağrının ardından tutuklandığını duyurdu.
AFP'nin haberin göre, Mahmut Muradhani Twitter'da, ablasının çağrı üzerine savcılığa gittikten sonra tutuklandığını yazdı.
Feride Muradhani yayınladığı videoda, rejimin baskıları nedeniyle uygulanan yaptırımların "gülünç" olduğunu ve İranlıların özgürlük mücadelelerinde "yalnız" bırakıldıklarını söyledi.
Feride, "Özgür insanlar, bizimle olun! Hükümetlerinize bu cani ve çocuk katili rejimi desteklemeyi bırakmalarını söyleyin. Bu rejim hiçbir dini ilkeye sadık değildir ve güç kullanmak ve iktidarını mümkün olan her şekilde sürdürmek dışında hiçbir yasa ya da kural tanımamaktadır" ifadesinde bulundu.
PROTESTOLARDA 450 KİŞİ ÖLDÜ
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) aktardığına göre, hükümet karşıtı protestolarda 63'ü 18 yaş altı olmak üzere 450 protestocunun öldürüldüğünü kaydetti. Yaklaşık 18 bin protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
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